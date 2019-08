Braxit:Johnson,accordo ora inaccettabile

CAL

(ANSA) - BERLINO, 21 AGO - "Non possiamo accettare" che l'accordo sulla Brexit "rimanga così", includendo il "backstop" sul confine irlandese che invece "deve essere cancellato": lo ha detto con il premier britannico Boris Johnson in dichiarazioni rese a Berlino prima di un incontro bilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Valuteremmo ovviamente in maniera positiva un'uscita negoziata della Gran Bretagna dall'Unione europea ma abbiamo sempre detto che siamo anche preparati se non c'è quest'uscita negoziata" e "ci prepariamo a ciò", ha detto Merkel.