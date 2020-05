Bolsonaro sfida il virus: «Grigliata con 3.000 persone»

BRN-CB

(ANSA) - SAN PAOLO, 9 MAG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato nuovamente sul distanziamento sociale affermando che oggi pomeriggio farà una grigliata nel palazzo dell'Alvorada, a Brasilia. "Ho invitato 1.300 persone, ma se saranno di più le farò entrare. Faremo una grigliata per 3 mila persone, più o meno", ha detto ironicamente Bolsonaro, dopo che giovedì era stato criticato dai media e sui social per aver annunciato che oggi avrebbe organizzato una grigliata "con una trentina di amici". Un gruppo di sostenitori di Bolsonaro ha criticato i giornalisti presenti davanti al palazzo dell'Alvorada, accusandoli di "attaccare il presidente". Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 751 morti per Covid-19, il numero più alto dall'inizio della pandemia, e oltre 10 mila nuovi contagi. Nonostante l'aumento di vittime e contagi, Bolsonaro continua a minimizzare l'impatto del virus e ad apparire in pubblico senza mascherina.