Bielorussia: decine di migliaia in piazza a Minsk

(ANSA) - MINSK, 30 AGO - Sono decine di migliaia i manifestanti scesi in piazza oggi a Minsk per una nuova giornata di protesta che invoca l'uscita di scena del presidente Aleksandar Lukashenko, questo nonostante un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, con agenti pesantemente armati, decine di persone fermate e l'esercito che blocca strade e piazze della capitale bielorussa. E' la terza settimana di protesta, innescata dalle elezioni dello scorso 9 agosto in cui Lukashenko ha rivendicato la vittoria. (ANSA).