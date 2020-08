Bielorussia: decine di migliaia a 'marcia per la libertà'

GUE

- MINSK, 16 AGO - Diverse decine di migliaia di oppositori bielorussi si sono radunati in piazza a Minsk per l'attesa grande "Marcia per la libertà" contro il presidente Alexander Lukashenko in quello che sembra il più grande raduno dall'inizio delle proteste, una settimana fa. I manifestanti hanno iniziato a marciare in corteo lungo Viale Indipendenza scandendo "Vattene!" diretto al contestato leader. Oggi nella capitale della Bielorussia si svolge anche una marcia a favore di Lukashenko.