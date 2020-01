Austria, dai Verdi via libera al governo

GAV

(ANSA) - BOZEN, 4 GEN - I Verdi austriaci hanno approvato a larga maggioranza il programma di coalizione per il futuro Governo Oevp-Verdi. All'assemblea dei Verdi a Salisburgo si sono detti a favore il 98,13 percento dei delegati, anche se durante il dibattito non sono mancate critiche all'accordo con i popolari. Il nuovo Governo guidato da Sebastian Kurz può quindi prendere il via, dato che la Oevp aveva già consultato la propria base.