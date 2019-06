Assange, la Svezia non chiede il carcere

LSS

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Un tribunale svedese ha rigettato la richiesta di incarcerare Julian Assange nel processo per stupro. Questo significa che il pubblico ministero non richiederà immediatamente la sua estradizione dalla Gran Bretagna. Il tribunale della città di Uppsala era chiamato oggi a valutare la richiesta della procura di procedere all'arresto di Assange, che al momento si trova in un carcere britannico per violazione della cauzione. L'inchiesta svedese, che si era fermata nel 2017 dopo che Assange si era rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana di Londra, è stata riaperta a metà maggio. Una donna lo ha accusato di averla stuprata in Svezia nel 2010, ma il cyber-attivista australiano ha sempre negato.