Amb.Cina, a Hong Kong fermeremo il caos

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Sulle proteste a Hong Kong, "il governo cinese ha una posizione molto chiara: è necessario fermare il caos e riportare l'ordine. Qualora ci si dovesse trovare di fronte a una situazione di peggioramento, che il governo di Hong Kong non riuscirà a gestire, il governo centrale cinese non resterà a guardare". Lo ha affermato l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua nel corso di una conferenza stampa, la prima dal suo insediamento.