Afroamericano ucciso, sospesi agenti

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Il Georgia Bureau of Investigation sta indagando sul caso del 27enne afroamericano Rayshard Brooks ucciso nel corso di uno scontro con la polizia: i due poliziotti coinvolti sono stati sospesi in attesa dell'esito delle indagini. Nei mesi scorsi sempre la Georgia è stata al centro di un altro episodio razziale, l'uccisione del 25enne Ahmaud Arbery.