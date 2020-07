Afghanistan: Trump, Russia Bounty story e' una bufala

ML

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - "La Russia Bounty story e' solo un'altra fandonia inventata dalle Fake News diffusa solo per danneggiare me e il partito repubblicano. La fonte segreta probabilmente non esiste neppure, come la storia in se'. Se il New York Times ha una fonte, la riveli. E' solo un'altra bufala!": Cosi' Donald Trump sulla vicenda delle presunte ricompense russe ai talebani per uccidere soldati Usa in Afghanistan. (ANSA).