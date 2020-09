Afghanistan: Doha, al via i colloqui di pace con i talebani

YY1-CB

(ANSA) - KABUL, 12 SET - È iniziata a Doha, in Qatar, la cerimonia di inaugurazione dei colloqui di pace tra governo afghano e talebani.Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha invitato le parti a cogliere questa opportunità storica per risolvere le divergenze e ha chiesto un'ulteriore cooperazione da parte dei Paesi della regione. Da parte sua, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti sostengono un Afghanistan sovrano, unito e indivisibile, ed ha esortato le parti a "cogliere l'opportunità" per garantire la pace per il bene delle generazioni future. Il capo dell'Alto Consiglio afghano per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, ha chiesto un cessate il fuoco umanitario. Abdullah, che ha ringraziato la comunità mondiale e gli Usa per avere appoggiato l'avvio dei colloqui di pace, mira alla fine della guerra e ad una pace duratura che possa consentire al Paese di diventare un centro di connettività regionale. Suo fratello, vice leader e capo dell'ufficio politico dei talebani, ha sottolineato l'obiettivo di arrivare ad una pace inclusiva. "Vogliamo un Afghanistan unito, indipendente e sviluppato, con un sistema islamico in cui tutti i cittadini sono uguali senza pregiudizi". (ANSA).