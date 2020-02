Ad Atene 10mila contro riforma pensioni

PA

(ANSA) - ATENE, 18 FEB - Diecimila persone in piazza ad Atene per protestare contro la nuova riforma delle pensioni che incoraggia i lavoratori a rimanere più a lungo al lavoro. Nella capitale i sindacati hanno bloccato i trasporti pubblici, i treni intercity e i traghetti. Anche i dipendenti pubblici hanno lasciato il lavoro e i giornalisti si fermeranno per tre ore. "Questo disegno di legge è praticamente la continuazione delle leggi (di austerità) introdotte nel 2010-2019", ha affermato il sindacato dei dipendenti pubblici ADEDY. La protesta è estesa anche a Salonicco e in altre grandi città. Il nuovo governo conservatore afferma che la riforma, che sarà votata entro venerdì, renderà il travagliato sistema pensionistico greco attuabile fino al 2070. Il ministero del lavoro afferma che la revisione - la terza in un decennio - conterrà aumenti delle pensioni e ridurrà le penalità per i pensionati che lavorano ancora.