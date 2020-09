A Madrid centinaia in piazza contro le nuove restrizioni

LSS

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Diverse centinaia di persone a Madrid si sono radunate per protestare nelle strade e davanti al parlamento regionale contro le nuove restrizioni alla mobilità decise per limitare la diffusione del coronavirus. Lo riferiscono diversi media spagnoli. Nelle immagini che arrivano dalla manifestazione, tutti sembrano indossare la mascherina, molti sventolano cartelli con la scritta, 'basta' e altri slogan. Le misure, che entrano in vigore domani per due settimane, interessano 850.000 persone, il 13% dei 6,6 milioni di abitanti della capitale e del suo hinterland. (ANSA).