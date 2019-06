1,5 milioni di domande per diretta Putin

BGN

(ANSA) - MOSCA, 20 GIU - Oltre 1,5 milioni di domande sono già state registrate attraverso tutti i canali disponibili per la diretta con la nazione di oggi, l'evento annuale in cui Vladimir Putin si confronta con il popolo russo. I quesiti possono essere infatti inviati via Sms, attraverso le reti sociali e mediante l'apposito sito internet. La diretta con la nazione di solito si concentra sulle tematiche interne. Stando agli esperti, infatti, quest'anno lo sarà ancor di più dato che i russi, alle prese con la riduzione dei salari in termini reali per il sesto anno di file, stanno rapidamente perdendo interesse per le grandi strategie geopolitiche (ovvero l'ambito che appassiona realmente Putin).