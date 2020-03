Il presidente della regione Veneto Luca Zaia apre questa sera «Diretta Verona», il programma in onda su Telearena e sul sito del nostro giornale.

Zaia: «Per Verona la situazione è preoccupante, con 381 ricoverati e 71 morti. Siamo preoccupati da questo cluster, anche per la contiguità con il Bresciano, e abbiamo attivato tutte le misure possibili. Abbiamo individuato Villafranca come covid center, allestendo terapie intensive e semi-intensive.

Siamo molto preoccupati per le case di riposo. L'unico aspetto positivo è che siamo riusciti ad allestire tutte le nostre 825 terapie intensive, un numero impensabile in tempi di pace. Ma non siamo in tempi di pace

Le mascherine? Piano piano stanno arrivando. Tamponi? Impossibile pensare di farli a tutti i veneti, ma ci sono delle categorie, in primis i sanitari, a cui li faremo. Ma anche i tamponi e i reagenti non si trovano, abbiamo cominciato a farceli in caso. Abbiamo comprato una macchina per farceli, spero se ne trovi una anche a Verona

Il picco ce lo aspettiamo a metà aprile, gli ultimi pazienti a fine giugno».

Ospiti di Mario Puliero: l'infettivologo Ercole Concia, il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Verona Federico Realdon, l'oncologo Antonio Santo, nuovo direttore della Lung Unit dell'Ospedale Pederzoli di Peschiera, un centro di eccellenza nella cura delle neoplasie polmonari. Insieme alla redattrice del giornale L'Arena Camilla Ferro interviene inoltre l'esperto di statistica Massimo Guerriero che analizza la curva e l'evoluzione dei dati dell'emergenza coronavirus nella nostra provincia. Il programma è condotto da Mario Puliero con la partecipazione del direttore del giornale L'Arena Maurizio Cattaneo. •