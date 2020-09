Volevano raggiungere la fine del mondo: terrapiattisti veneti salvati a Ustica

Volevano raggiungere la fine del mondo. Ma la loro (dis)avventura è finita a Ustica, dove hanno rischiato il naufragio. Protagonisti della vicenda due terrapiattisti (e negazionisti del Covid-19) veneziani: lui, poco più che quarantenne, lei sulla trentina. A raccontare la loro storia al quotidiano La Stampa è stato Salvatore Zichichi, medico dell’ufficio di sanità marittima del Ministero della Salute che si è trovato a gestire la vicenda dal suo presidio di Palermo.

«I due sono partiti dal Veneto durante il lockdown diretti a Lampedusa, violando tutte le restrizioni. A Termini Imerese hanno venduto la loro macchina e hanno comprato una barchetta» ha raccontato Zichichi. Per loro Lampedusa era finis terrae, raggiungerla richiedeva una circumnavigazione della Sicilia e un tratto meridionale complicato sulla barca su cui navigavano. «La cosa divertente è che si orientavano con la bussola, strumento che funziona sulla base del magnetismo terrestre, principio che loro, da terrapiattisti, dovrebbero rifiutare» ha aggiunto il medico.

Qualcosa però è andato storto e i due sono approdati a Ustica in piena epidemia di coronavirus, «tra lo sgomento del sindaco, dei carabinieri e delle guarda costiera, che li hanno visti arrivare stanchi e assetati su una barchetta dopo aver sbagliato rotta e rischiando di fare naufragio», come raccontato da uno dei soccorritori.

La coppia è stata scortata a Palermo e, in quei giorni, posta in quarantena precauzionale a bordo della loro barca, ma per ben due volte i due hanno tentato la fuga. Alla fine sono rientrati in Veneto, questa volta via terra.