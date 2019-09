Vertical run per 400 a Palazzo Lombardia

MF

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Sono state 400 le persone che oggi sono salite per le scale di Palazzo Lombardia, la sede della Regione di 39 piani. In tutto 866 scalini per una gara non competitiva con l'obiettivo di dire no alla violenza sulle donne. "Libellula FlyUp - ha sottolineato alla partenza l'assessore al Welfare Giulio Gallera - ha una particolare valenza sociale: l'evento è uno strumento straordinario per richiamare l'attenzione e sensibilizzare i cittadini su un tema di scottante attualità". "Come Regione Lombardia - ha aggiunto - siamo particolarmente attenti a questo settore. Le istituzioni hanno il dovere di mettere in campo azioni ed energie per contrastare questo fenomeno che, purtroppo, non registra il calo di episodi che vorremmo".