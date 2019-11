Venezia, peggiora la previsione di marea. E nel Bellunese scuole chiuse in 29 Comuni

Peggiora la previsione di marea per stamane a Venezia. La stima di acqua alta è stata rivista al rialzo dai 150 centimetri precedenti a 160 cm sul medio mare, alle 11.20. Lo apprende l'ANSA dal centro maree del Comune, che poco fa ha attivato le sirene di allarme in città. Attualmente il livello di marea è di 115 centimetri, con piazza San Marco già abbondantemente allagata.

Intanto ieri sera, al termine dell’incontro promosso dalla Regione del Veneto a Sedico con i sindaci della provincia di Belluno per le criticità idrogeologiche valanghive collegate alle previsioni metereologiche previste, la Protezione Civile Regionale ha comunicato che la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, 15 novembre, i seguenti 29 Comuni: Belluno, Feltre, Limana, Cesio Maggiore, San Gregorio nelle Alpi, Ponte nelle Alpi,Alpago, Chies d’Alpago, Tambre, Borgo Val Belluna, Lamon, Pedevena, Alano-Quero, Alleghe, Falcade, Livinallongo, Rocca Pietore, Selva di Cadore, Arsiè, Sovramonte, San Tommaso Agordino, Fonzaso, Sospirolo, Sedico, Santa Giustina Bellunese e Val Di Zoldo. Per quanto riguarda l’area del basso Agordino le decisioni non sono state ancora comunicate.

GM