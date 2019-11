Venezia, l'acqua alta tocca i 160 centimetri

«Sono qui per cose operative, non per fare passerelle. Bisogna capire i danni enormi al patrimonio culturale, di persona si capisce il reale disastro. Serve un impegno enorme dello Stato e di tutta la comunità italiana a sostegno di Venezia, non solo perchè è un simbolo ma perchè qui è danneggiata la vita di migliaia di persone e di imprese. È un impegno che è partito ieri con le prime misure per l’emergenza, ma deve proseguire in modo strutturale nel tempo».

Lo ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nel corso di un sopralluogo a piazza San Marco a Venezia.

ORE 13: ACQUA ALTA A 160 CM

Il livello dell'acqua alta ha raggiunto a Venezia i 160 cm. Chiuso anche il centro di Chioggia, anch'esso invaso dall'acqua.

ORE 8.30

Peggiora la previsione di marea per stamane a Venezia. La stima di acqua alta è stata rivista al rialzo dai 150 centimetri precedenti a 160 cm sul medio mare, alle 11.20. Lo apprende l'ANSA dal centro maree del Comune, che poco fa ha attivato le sirene di allarme in città. Attualmente il livello di marea è di 115 centimetri, con piazza San Marco già abbondantemente allagata.

Intanto ieri sera, al termine dell’incontro promosso dalla Regione del Veneto a Sedico con i sindaci della provincia di Belluno per le criticità idrogeologiche valanghive collegate alle previsioni metereologiche previste, la Protezione Civile Regionale ha comunicato che la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, 15 novembre, i seguenti 29 Comuni: Belluno, Feltre, Limana, Cesio Maggiore, San Gregorio nelle Alpi, Ponte nelle Alpi,Alpago, Chies d’Alpago, Tambre, Borgo Val Belluna, Lamon, Pedavena, Alano-Quero, Alleghe, Falcade, Livinallongo, Rocca Pietore, Selva di Cadore, Arsiè, Sovramonte, San Tommaso Agordino, Fonzaso, Sospirolo, Sedico, Santa Giustina Bellunese e Val Di Zoldo. Per quanto riguarda l’area del basso Agordino le decisioni non sono state ancora comunicate.

POLEMICHE SU ZAIA

Ha fatto discutere intanto in consiglio comunale l'assenza del presidente del Veneto Luca Zaia, impegnato giovedì pomeriggio e sera a sostenere Lucia Bergonzoni, candidata della Lega in Emilia Romagna.

«Zaia a Bologna mentre si discute il bilancio e di come dare sicurezza al nostro territorio è un’offesa per tutti i veneti». A dirlo è il Capogruppo in Regione Veneto del Partito Democratico Stefano Fracasso. «Zaia che alza il cartello della Borgonzoni mentre il Consiglio è impegnato a discutere il bilancio per dare risorse per la sicurezza del territorio di Venezia è un’offesa per tutti veneti prima ancora che al Consiglio regionale. Altro che ’Prima i veneti!’ - aggiunge -. Con la comparsata di ieri a Bologna il governatore svela la maschera: prima viene Salvini e, in questo caso, la campagna elettorale dell’Emilia Romagna». Fracasso aggiunge «È un comportamento inaccettabile, non si governa il Veneto andando a sventolare cartelloni per la campagna elettorale della Lega in Emilia Romagna. Quella di ieri è davvero una brutta pagina per la nostra Regione».

«Lascia senza parole il comportamento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Con Venezia sott’acqua e i cittadini costretti a vivere ore drammatiche, il governatore che fa? Corre a Bologna per supportare Salvini in tour elettorale in Emilia, sventolando cartelli gioioso e beato». Così la senatrice veneta del M5S Barbara Guidoli. «Una sconcertante mancanza di riguardo nei confronti dei veneziani- prosegue -, che dà il polso dello spessore del personaggio».

