Veneto supera gli 11.000 casi positivi

(ANSA) - VENEZIA, 5 APR - Il Veneto supera gli 11.000 positivi al Coronavirus, con un balzo in avanti di 280 nuovi casi di infezione nell'ultimo bollettino della Regione, uno dei più pesanti negli ultimi giorni. Il totale è così di 11.226. Pare proseguire invece il rallentamento dei decessi: solo 7 in più rispetto a ieri sera, per un totale di 631 morti dall'inizio dell'epidemia (584 il dato riferito solo agli ospedali). Un dato a due facce quello dei ricoveri: vi sono stati nelle ultime ore 9 pazienti in meno in area non critica, ma 2 nuovi ingressi nelle terapie intensive (329). Scende invece il dato dei soggetti in isolamento a casa (19.987). Non si registra nessun nuovo caso a Vo'.