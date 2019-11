Varata nuova Giunta Regione Umbria

SEB

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Varata la Giunta regionale dell'Umbria presieduta da Donatella Tesei, che guida la coalizione di centro destra. Ne fanno parte il vice presidente Roberto Morroni è esponente di Forza Italia, della quale è stato capolista, eletto, alle elezioni regionali; Paola Agabiti Urbani, che ha guidato la lista Tesei presidente, i leghisti Luca Coletto, ex sottosegretario nel primo Governo Conte e già assessore alla Sanità in Veneto, ed Enrico Melasecche Germini, attuale assessore comunale a Terni, e l'esterno Michele Fioroni, assessore a Perugia, considerato vicino all'area di Fratelli d'Italia. E a FdI appartiene Marco Squarta già indicato per la presidenza dell'Assemblea legislativa.