Turismo:Lombardia,13 mila 'home sharing'

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - C'è il boom di home sharing - la pratica di condividere la propria casa con chi vuole soggiornare in città per periodi brevi - di privati: fino ad oggi nel 2019 2.488 a Milano con 4.155 camere e 9.534 posti letto su 13 mila in Lombardia con 20 mila camere e 67 mila posti letto. Sono i dati della Camera di commercio su fonte Regione Lombardia. Dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi arriva la prima regolamentazione in Italia degli affitti brevi: il contratto-tipo è stato presentato, questa mattina, a Palazzo Turati. E' stato sottoscritto con le associazioni di consumatori Rescasa, Altroconsumo, Unc, OspitaMI, Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Casa del Consumatore, Assoutenti, Acu, Adiconsum e Udicon. Tra le novità, la presentazione dei documenti per la sicurezza, la scelta di fare l'inventario dei beni in casa, la segnalazione di 'regole pratiche' su temi come fumo, parcheggio, animali, le regole di chech in e check out.