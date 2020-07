Turismo: a Milano attesa perdita 6 mln presenze nel 2020

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Milano nel 2020 perderà almeno 6 milioni di turisti, per quanto riguarda la città e l'area metropolitana, rispetto al 2019 quando erano stati registrati 10,8 milioni di arrivi. E' questo il bilancio del turismo in città dopo l'emergenza Covid tracciato in commissione consiliare riunita in video conferenza. Nel 2021 "ci aspettiamo una perdita" di turisti "di almeno il 35% rispetto al 2019 - ha spiegato Luca Martinazzoli, Direttore di Milano&Partners, l'agenzia di promozione ufficiale di Milano fondata da Comune e Camera di Commercio -. La città ha davanti una prospettiva di medio periodo molto difficile, di brevissimo periodo difficilissima ma ci auguriamo che questi numeri possano evolvere in positivo". Milano pensa a ripartire con delle campagne di promozione mirate. "Dobbiamo affrontare il periodo estivo con una promozione turistica della città a livello territoriale, con un turismo di prossimità, rivolto alle persone che abitano in Lombardia, in Italia - ha detto l'assessore comunale al Turismo, Roberta Guaineri - e rivolto ai ragazzi della generazione low cost, che prima prendevano aerei per girare l'Europa e che magari non conoscono le bellezze delle terre vicine". Per l'autunno 2020, ha aggiunto, "grazie alla riapertura delle frontiere intercontinentali e all'avvio del turismo business, degli eventi in fiera, ci potrà essere una ripresa del turismo internazionale". (ANSA).