Truffa, arrestato dipendente pubblico

(ANSA) - CAGLIARI, 16 OTT - Si presentava nelle officine in cui vengono eseguite le revisioni e nelle autoscuole, chiedeva una serie di documenti non dovuti come la certificazione antincendio o quella relativa alla chiusura per ferie, poi si proponeva lui stesso di sbrigare, intascando il denaro. Un 43enne di Carbonia, dipendente dell'Ufficio trasporti della Provincia del Sud Sardegna, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per truffa aggravata. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti mentre intascava 190 euro dal titolare di un centro revisioni. Le indagini della squadra mobile sono partite alcune settimane fa dopo alcune segnalazioni.