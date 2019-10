Trenord, ritardi e cancellazioni

VE

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Ritardi e qualche cancellazione nel servizio ferroviario di Trenord in Lombardia in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. Al di fuori delle fascia di garanzia del mattino, prevista tra le 6 e le 9, ora di arrivo a destinazione, i treni viaggiano ma con ritardi fino a mezz'ora. Soppressa qualche corsa, mentre il sito di Trenord informa gli utenti dei servizi minimi garantiti e, con qualche difficoltà dovuta probabilmente al flusso straordinario di consultazioni, sulla situazione della rete in tempo reale. Tra Milano e Malpensa corse sostitutive di autobus senza fermate intermedie assicurano il collegamento in assenza di treni.