Toti,non vedo alleanze con Calenda-Renzi

YL6-CE

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Il governatore della Liguria Giovanni Toti non crede possibile una eventuale convergenza del suo nuovo movimento con Calenda e Renzi. "Noi siamo legati ad un'alleanza di centrodestra e come tale vogliamo andare avanti. Non credo assolutamente si possa pensare a inciuci, inciucetti o incroci strani. Calenda e Renzi - ha detto il governatore ligure - faranno il loro percorso, ammesso che sia comune perché da quella parte ogni giorno parte un nuovo convoglio. Vedremo se qualcuno arriverà in stazione. Se ha un vantaggio questo governo giallorosso è quello di riportare un pò di ordine in questo Paese: le sinistre stanno da un lato e il centrodestra sta da un altro lato, comunque esso si conformi. Deve essere - ha concluso - un centrodestra nuovo, senza veti, senza ripicche e con tante idee nuove che spesso ha avuto solo in modo parziale".