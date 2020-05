Toscana, 29 nuovi casi e altri 5 morti

GUN-COM

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Sono saliti a 9.774 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, con 29 nuovi casi in più rispetto a ieri (+0,3%) mentre i guariti crescono del 7,5% e raggiungono quota 4.685 (47,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 4.147 (-6,8% su ieri) mentre le guarigioni virali delle ultime 24 ore sono state 343 (+11% su ieri, totale va a 3.469). Si registrano 5 nuovi decessi per un totale di 942 vittime nella regione dall'inizio della pandemia. L'indice di contagiosità si assesta stabilmente sotto 0,6. Così l'ultimo bollettino aggiornato della Regione Toscana in cui si evidenzia che i test eseguiti hanno raggiunto quota 178.208, 3.612 in più rispetto a ieri, e quelli analizzati oggi sono 3.339. In Toscana ci sono adesso 3.719 persone in isolamento a casa per sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o senza sintomi (meno 286 rispetto a ieri, meno 7,1%). Altre 9.937 le persone sono isolate in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate.