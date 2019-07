Torino,già 100mm pioggia, neve a 2500 mt

BOT

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Parentesi quasi autunnale in Piemonte con forti piogge, neve dai 2.500 metri in su e temperature in forte calo. Resta per tutto il giorno l'allerta gialla per temporali e picchi di precipitazioni che possono essere anche molto forti - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - sul nord della regione e a sud del fiume Po. Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia, molte strade sono rimaste allagate e la minima è scesa a 13 gradi; ma anche in provincia di Cuneo e Alessandria le precipitazioni sono state abbondanti: 97,4 mm in 12 ore a Barge, 68.6 ad Acqui Terme. Ai 3.272 metri della stazione di Ceresole Reale (Torino), nel Gran Paradiso, minima -4.1; a Bardonecchia, in Valle di Susa, la stazione meteo di Arpa a 3.000 metri ha registrato una minima di -1.5. La perturbazione dovrebbe lasciare il Piemonte a partire dal pomeriggio.