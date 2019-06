Temporali in arrivo, allerta in Piemonte

GTT

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Ancora allerta maltempo sul Piemonte, dopo una giornata in cui il termometro ha superato i 30 gradi. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l'avvicinarsi di una depressione atlantica dalla Francia sta determinando l'ingresso di aria più fredda e instabile in quota, con temporali di intensità forte o molto forte a nord del Po. Possibili anche grandinate e raffiche di vento. Già dalle prime ore di domani mattina è previsto un miglioramento. Sempre secondo l'Arpa, domani il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con schiarite in pianura e addensamenti più persistenti a ridosso dei rilievi. Domenica, invece, la rimonta anticiclonica riporterà tempo nuovamente stabile e soleggiato.