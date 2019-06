Tasca, non aderiamo a 'condono' Governo

Y59-GNN

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Il Comune di Milano non aderirà alla pace fiscale del Governo. Lo ha chiarito l'assessore al Bilancio del Comune, Roberto Tasca. L'amministrazione "non aderirà al condono del governo giallo - verde e lo troviamo un atto di coerenza - ha detto -. Ci sono dei cittadini che hanno pagato per tempo i tributi, le sanzioni e gli interessi. Il nostro obiettivo è pagare tutti e pagare meno". La pace fiscale secondo l'assessore ha come intendimento quello "di condonare per l'ennesima volta i tributi non pagati dai cittadini per fare cassa e poi dire che ci sono dei tesoretti. Invece noi facciamo riscossione coattiva dal 2014". La Regione Lombardia ha invece deciso di aderire alla pace fiscale per quanto riguarda le sanzioni dei tributi regionali del bollo auto. Tasca prevede che nel triennio l'evasione tributaria in generale si attesterà a 260 milioni di euro. Il recupero previsto è di 104 milioni di euro, 5 in più rispetto al triennio in corso.