Superati i 15 mila morti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Con i 68 decessi registrati oggi la Lombardia supera la soglia dei 15.000 morti dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 arrivando a 15.054. In lieve aumento i nuovi positivi con +364 (ieri 282) per un totale di 81.871. I ricoverati in terapie intensive sono 341, 7 in meno di ieri quando invece erano aumentati di 18 pazienti mentre i ricoverati in reparto sono 5.397, -31. Ieri erano 107 in meno. I tamponi eseguiti sono stati 7.508, ieri 7.369 (ANSA).