Suora sconfigge Covid e festa 102 anni

CRM

(ANSA) - SIGNA, 20 AGO - Ha sconfitto il Coronavirus ed ha pure festeggiato 102 anni suor Costanza Midena, religiosa di origine friulana, ma residente presso la Casa madre delle suore Passioniste di Signa (Firenze), convento dove si è registrato uno dei primi focolai Covid in Toscana con decine di sorelle contagiate già da marzo. Nei primi giorni di aprile risultarono positive al Covid ben 31 suore dell'istituto, che è sia sede dell'ordine monastico sia luogo di riposo per le più anziane dopo una vita trascorse nelle missioni diffuse nel mondo, una trentina di sedi. Poi successivamente il numero è salito a 50 su 70 presenti dopo lo screening completo coi tamponi. Tra queste risultò anche l'ultracentenaria suor Costanza che, però, al contrario di altre suore non è mai stata ricoverata in ospedale durante la pandemia ed è riuscita a sconfiggere il Covid restando all'interno dell'istituto. (ANSA).