Summer Jamboree in trasferta a Lugano

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 16 FEB - Il Summer Jamboree, festival di musica e cultura Usa degli anni '40 e '50, porterà gli anni d'oro del Rock and Roll in Svizzera, a Lugano e lungo il lago con il Summer Jamboree on the Lake, dal 4 al 7 giugno, in contemporanea dalla mostra fotografica immersiva "Rock'n'Roll is a state of the soul", a Villa Ciani dal 29 maggio al 14 giugno. Due eventi promossi dall'Ente Turistico Lugano Region insieme alla Città di Lugano (Svizzera) che saranno la novità R'n'R dell'estate ticinese. Circondati da eleganti montagne, boschi e riflessi lacustri, i fan vedranno artisti internazionali del Rock'n'Roll, esibirsi in tutte le sue declinazioni musicali: R'n'R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing. In programma concerti live, Dj set, il Burlesque Show and Cabaret, il Vintage Market, aree street food, mostra di auto d'epoca, insomma il format che ha reso famosa in tutto il mondo la kermesse del vintage di Senigallia.