Straripano fiumi e torrenti, tre dispersi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a Mornese, Comune di circa 700 abitanti nell'alto Monferrato, e di un tassista nella zona di Arquata.

Partito ieri sera da Genova, per condurre un rappresentante inglese in un golf club di Serravalle, sarebbe stato travolto dall'acqua dei numerosi rii esondati nella zona. Il cliente è stato invece ritrovato e sta bene.

In molti paesi dell'Alessandrino fiumi e torrenti sono straripati, molte strade sono chiuse, invase da acqua e fango; le zone dei centri abitati prossime a fiumi e rii, sono state allagate. Evacuati una scuola e gli abitanti in un rione di Gavi, dove in 6 ore, oggi, sono caduti 250 millimetri di acqua, 313 nelle ultime 24 ore: sono esondati il fiume Lemme e corsi d'acqua minori. Le scuole resteranno chiuse oggi, come pure a Tortona, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Ovada e in molti centri minori. Nell'alessandrino si registrano anche interruzione di energia elettrica per la caduta di tralicci e problemi alle reti telefoniche. "La situazione meteo - scrive su Fb la Protezione civile di Alessandria - sta peggiorando ben oltre le previsioni. Se potete non utilizzate le auto, non avvicinatevi ai corsi d'acqua".

TEO-GTT