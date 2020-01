'Squadra speciale' per fermare ladri

MOI

(ANSA) - IMPERIA, 21 GEN - Una squadra investigativa comune, composta da polizia italiana e francese, ha permesso di arrestare sei francesi di origine magrebina che compivano furti con tessere bancomat sottratte ad anziani e a turisti sbadati. La squadra investigativa, già attiva per contrastare la criminalità organizzata, per la prima volta ha agito per reati contro il patrimonio. L'operazione, denominata 'Bengodi', è stata coordinata dalle procure di Imperia e Marsiglia. Gli arresti sono stati compiuti nella città francese la scorsa settimana. I sei agivano in Francia, in Spagna, nelle province di Imperia e Savona, in Piemonte e in Valle d'Aosta. Gli investigatori stimano che la banda abbia compiuto almeno un centinaio di prelievi per circa 65 mila euro: 46 sono stati recuperati. Sequestrate anche alcune auto di lusso. "Il messaggio che mandiamo al crimine internazionale è che non basta valicare la frontiera per avere l'impunità. Abbiamo usato questo strumento nuovo per essere più efficaci", ha detto il procuratore Alberto Lari.