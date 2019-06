Sisma, papa dona Centro Comunità Ussita

COM-CAD

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 17 GIU - "Il Santo Padre ha espresso la volontà di donare ai terremotati un centro di comunità da realizzare a Ussita" nel Maceratese, "paese duramente colpito dai sismi dell'ottobre 2016 e ancora senza spazi sociali". A riferire la volontà del pontefice, espressa durante la visita a Camerino, l'arcivescovo della diocesi di Camerino-San Severino Marche, mons. Francesco Massara. "Papa Francesco ha lasciato - ha detto il vescovo - un segno importante per la comunità terremotata, in particolare per quella di Ussita". "Il gesto di Papa Francesco - ha dichiarato Remo Conti, vicesindaco di Ussita presente all'incontro con il Santo Padre - oltre ad essere un atto di generosità è un segnale religioso ed ideologico: la persona e la comunità vengono prima della ricostruzione materiale degli edifici che, anzi, ne divengono una conseguenza ed una manifestazione". L'amministrazione comunale e la comunità di Ussita ringraziano il Santo Padre e l'arcivescovo Francesco Massara per il "nobile gesto".