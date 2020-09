Seconde nozze per il patron di Tiscali Renato Soru

YJF-CT

(ANSA) - CAGLIARI, 05 SET - Tra un balzo in borsa e l'altro il patron di Tiscali Renato Soru, 63 anni, convola a seconde nozze. La fortunata è Dolores Lai, 44 anni, dirigente del Pd e già assessora alla Cultura nel Comune di Sassari. I due si sposeranno con rito civile questo pomeriggio a Osilo, tremila abitanti in provincia di Sassari, nell'antico castello dei Malaspina, in una sala messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Il ricevimento per pochi intimi si terrà invece nella tenuta dei genitori della sposa, nell'agro alle porte di Sassari. Tra gli invitati l'archistar Stefano Boeri, ma anche i due ex contendenti del collegio senatoriale che sarà riassegnato con le suppletive del 20 settembre: l'ex presidente del Consiglio regionale e attuale capogruppo dem Gianfranco Ganau e l'attuale presidente del Psd'Az Antonio Moro. Soru - considerato il padre del Piano paesaggistico regionale - è stato governatore della Sardegna dal 2004 al 2009, segretario regionale del Pd dal 2014 e al 2016, ed europarlamentare fino al 2019. L'anno scorso è ritornato al vertice di Tiscali come amministratore delegato e sta ora guidando l'azienda verso una trasformazione epocale con il posizionamento, prima in Italia, come Smart Telco e Digital Service Operator, focalizzato sulla fornitura dei servizi e applicazioni digitali su tecnologia ottica e 5G. (ANSA).