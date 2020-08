Scuola: Fontana, da governo solo dubbi, servono certezze

MF

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - "Dal Governo solo dubbi e incertezze. Sindaci, presidi, insegnanti e governatori attendono invece risposte concrete e attuabili. Non è più possibile andare oltre": così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato la videoconferenza sulla riapertura delle scuole con i ministri degli Affari regionali, Francesco Boccia, della Salute, Roberto Speranza, dell'Istruzione Lucia Azzolina, e dei Trasporti Paola De Micheli e i rappresentati delle Regioni. "E' giusto fare questa premessa - ha aggiunto - perché siano chiare le responsabilità di un disordinato e inaccettabile avvio del nuovo anno scolastico". Fontana ha spiegato che "il ministro dell'Istruzione ha confermato che non è stata ancora completata l''immissione in ruolo' dei docenti, a cui dovranno seguire almeno altre due fasi: solo domani dovrebbe cominciare la così detta 'chiamata veloce' a cui dovrà poi seguire quella dell'assegnazione delle supplenze. È quindi poco chiaro come tutte queste complesse operazioni possano concludersi entro il 14 settembre". E per quanto riguarda i test sierologici sul personale, se saranno estesi ai supplenti "è evidente sin da oggi che tale procedura non si potrà concludere il 7 settembre con ciò che ne conseguirà in termini di presenza in classe degli stessi insegnanti". (ANSA).