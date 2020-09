Scuola: Banco building, riutilizziamo banchi dismessi

GGD

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Riutilizzare i vecchi banchi scolastici a più posti sostituiti da quelli monoposto "introdotti" con l'emergenza Covid-19. E' l'iniziativa avviata da Banco Building, il banco delle cose, organizzazione di volontariato nell'alveo del Banco Alimentare, che mette in contatto domanda e offerta per riutilizzare beni non alimentari. "Abbiamo già contattato - racconta Silvio Pasero, presidente di Banco Building - tutti gli istituti scolastici statali della Lombardia affinché, attraverso il nostro sito, ci comunichino la loro disponibilità a donare i banchi che verranno sostituti da quelli monoposto". "In questo periodo - prosegue Pasero - abbiamo intravvisto una possibilità: da un lato molte scuole dovranno dotarsi di nuovi banchi scolastici monoposto e avranno il problema di "rottamare" molti dei banchi scolastici precedentemente in uso, dall'altro esistono realtà, in Italia o Paesi in via di sviluppo, che di questi beni hanno bisogno". "Quest'operazione - spiega il presidente di Banco Building - produce un triplice vantaggio: i donatori risparmieranno i costi legati alla distruzione dei beni (carico, trasporto, costo della discarica); i beneficiari potranno utilizzare beni che diversamente avrebbero dovuto acquistare; si eviterà un impatto ecologico ma soprattutto consentirà che i beni dismessi diventino fattore di sviluppo in Italia o nei Paesi in via di sviluppo". (ANSA).