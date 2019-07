Scontro in galleria, morti padre 34enne e figlia di sette mesi

Si chiamava Antonio Penza, aveva 34 anni ed era di San Fernando di Puglia (Bat) la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 688 «di Mattinata», nel Foggiano. Nello scontro è deceduta anche la figlia di sette mesi. Quattro complessivamente i feriti: una versa in gravi condizioni. Stando a quanto si è saputo fino a questo momento l’incidente sarebbe stato provocato da sorpasso azzardato avvenuto in galleria. Tre i veicoli coinvolti. Indagini in corso da parte della polizia stradale.

