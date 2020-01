Sardine in piazza in città della Sicilia

APE-Y93

(ANSA) - PALERMO, 25 GEN - Le Sardine riempiono le piazze nelle nove province dell'isola. Manifestazioni sono in corso nelle piazze: da Palermo a Catania, da Siracusa ad Agrigento. I temi scelti per la mobilitazione, che si svolge in contemporanea, sono quelle delle infrastrutture, della viabilità e del lavoro con particolare riferimento ai giovani che sono costretti a lasciare la Sicilia per trovare occupazione altrove. Le iniziative sono in corso a Palermo in piazza Sant'Anna; a Catania in piazza Bellini; a Siracusa in piazza Archimede; a Enna in via Mercato Sant'Antonio; ad Agrigento in piazza Cavour; a Trapani nel palazzo Cavarretta; a Milazzo (Me) in via Giacomo Medici; a Modica (Rg) in piazza Principe di Napoli; a Delia (Cl) in piazza del Carmelo, a Delia.