Sardine: flash mob in piazza a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 01 DIC - C'era anche Mattia Santori, creatore e leader del movimento nato a Bologna, questa mattina, in piazza Immacolata, a Taranto, al primo raduno delle sardine in Puglia. All'inizio del flash mob i partecipanti erano circa un migliaio, poi il numero è cresciuto nel corso della manifestazione. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è di portare "lo stile delle sardine in una terra che negli ultimi anni è stata divisa da tutte le promesse della cattiva politica". In contemporanea si è svolta in un hotel la prima assemblea provinciale della Lega a Taranto, con il vicesegretario federale Andrea Crippa. #tarantosiunisce è l'hashtag lanciato per condividere sui social la manifestazione. "Senza bandiere, senza offese - hanno sottolineato i referenti tarantini del movimento - e con un preciso richiamo all'antifascismo e all'antisovranismo. Nessuno deve permettersi di fare politiche divisive su Taranto. Questa è la piazza delle persone che si danno da fare ogni giorno, che dicono no alla politica dell'odio".