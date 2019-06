Sardegna: Di Maio, rimessi i vitalizi

CHI

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Oggi nella splendida Sardegna, dove il centrodestra, dopo aver impiegato mesi per mettere su una giunta, la prima cosa che ha fatto è stata proporre una legge per reintrodurre i vitalizi! Noi li abbiamo tagliati ovunque e loro appena tornano al governo provano a rimetterli, cambiandogli nome e chiamandoli 'indennità differite'. Sarà una lunga, lunghissima giornata...". Così Luigi Di Maio in un post su Fb.