Sardegna "chiusa" per altre 2 settimane

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Chiuso per altre due settimane il traffico passeggeri via mare e via aria, in entrata e uscita dalla Sardegna. Il ministero dei Trasporti ha prorogato il decreto del 14 marzo per il contrasto e la diffusione del coronavirus nell'Isola e, a sua volta, il presidente della Regione Christian Solinas ha emanato un'ordinanza contenente disposizioni attuative del provvedimento del governo. Il governatore ha anche voluto estendere per altri 14 giorni gli effetti delle misure straordinarie in materia di trasporto pubblico locale.