Salvini, Roma è ostaggio di una incapace

GRS

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Oggi l'ordine dei medici del Lazio denuncia il rischio di un'emergenza sanitaria se non arriva una soluzione immediata per i rifiuti" a Roma. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Scuole, ospedali e ogni altro luogo pubblico sono zone a rischio - spiega - Mentre migliaia di ragazzi scendono in piazza per difendere l'ambiente, Roma è ostaggio di una incapace. Siamo pronti a raccogliere 100 mila firme per le dimissioni della Raggi, non se ne può più".