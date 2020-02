Salvini, riforme? Non tirare a campare

LSC

(ANSA) - POTENZA, 19 FEB - "L'unico Governo possibile è quello che devono scegliere gli italiani votando. Larghe intese per il presidenzialismo? Non può essere un motivo per tirare a campare. C'è bisogno di un Governo che abbia le idee chiare sull'economia e l'attuale Governo non ce l'ha". Così, a Potenza, il leader della Lega, Matteo Salvini. "Poi - ha continuato - sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica abbiamo raccolto centomila firma nello scorso fine settimana: quindi chiunque sostenga questo cambiamento di modernità ed efficienza proposto dalla Lega può andare in tutti i Comuni italiani a firmare".