Sala, a Milano poche mascherine

MF

(ANSA) - MILANO, 07 APR - l Comune di Milano riceverà dalla Regione Lombardia 120 mila mascherine che distribuirà ai medici di base per i loro pazienti più fragili. "La Regione ha distribuito il suo stock da 3 milioni di mascherine ai Comuni lombardi, a Milano ne ha date 120 mila, onestamente meno in proporzione al numero di abitanti e rispetto a quante ci spetterebbero - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in video - ma ne stiamo acquisendo in giro per il mondo altre, perché il mio obiettivo è in questa fase di darne a tutti". "Le misure del governo, annunciate ieri dal premer Conte - ha aggiunto -, sono importanti dal punto di vista economico, le stiamo analizzando con grande attenzione perché Milano ha bisogno di ripartire. La ripartenza dell'Italia non può che avvenire dalla ripartenza della sua capitale economica e sociale, Milano (ANSA).