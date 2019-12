Ricerca, morto Luigi Rossi Bernardi

AA

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - E' morto lunedì scorso all'età di 88 anni, ma per sua volontà la notizia è stata resa nota solo a cremazione avvenuta, Luigi Rossi Bernardi, scienziato e ricercatore, dal 1984 al 1993 presidente del Cnr. Ritenuto uno degli artefici della ricerca biochimica e biomedica in Italia, è stato assessore alla ricerca, innovazione e capitale umano presso il comune di Milano. Nato a Piacenza nel 1932, viveva in Brianza e da alcuni mesi era malato. Si era laureato nel 1958 in Medicina all'università di Milano, dove era diventato ordinario di Chimica biologica presso la facoltà di Medicina, e nel 1964 aveva conseguito a Cambridge un dottorato di ricerca in Biochimica fisica. Dal 1974 al 1984 è stato direttore scientifico dell'Istituto San Raffaele di Milano. Nel 1982 era stato designato membro della Commissione per la ricerca biomedica della Regione Lombardia. È stato direttore scientifico dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e del Gruppo Multimedica con sede a Sesto San Giovanni.