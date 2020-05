Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm per le riaperture a partire da domani, 18 maggio.

Ristoranti e bar, negozi e parrucchieri, poi le spiagge. L’Italia prova a ripartire dopo il lockdown, nel rispetto delle linee guida arrivate dopo il confronto notturno governo-Regioni. Nel dpcm firmato dal premier Conte, anche spettacoli all’aperto dal 15 giugno con mille persone al massimo, nei cinema e teatri fino a 200. Non ancora le discoteche. Ma il governatore campano De Luca non firma l’intesa: «Il governo non scarichi le

responsabilità sulla sicurezza». Il ministro Boccia annuncia una

proposta alle Regioni per azzerare le procedure amministrative a

carico delle imprese. Ancora limitazioni in Piemonte. La

Lombardia prova a riaprire, ma con tanti dubbi. Saracinesche

alzate per 800mila imprese commerciali, con l’incognita clienti.

Firmata anche l'ordinanza regionale da Luca Zaia

COSA APRE DA DOMANI, LUNEDÌ 18 MAGGIO

- Ristorazione e bar, strutture ricettive, alberghi, rifugi alpini, campeggi, strutture turistiche open air.

- Stabilimenti balneari.

- Servizi alla persone, parrucchiere, barbieri, estetiste (esclusi i tatuatori, i trattamenti bagno turco, saune e attività termali fatte eccezione per le cure).

- Commercio al dettaglio senza esclusioni categorie merceologiche, mercati e mercatini e ambulanti.

- Uffici aperti al pubblico compresi agenzie di commercio e immobiliare.

- Autoscuole.

- Teatri aperti senza pubblico per le compagnie che devono preparare spettacoli.

- Piscine pubbliche e private.

- Palestre pubbliche e private, corsi con attività fisica dove non è previsto contatto fisico. Impianti sportivi per attività all'aperto.

- Manutenzione del verde pubblico e privato.

- Musei archivi e biblioteca pubblici e privati.

- Parchi zoologici e riserve naturali, giardini botanici

- Trasporto pubblico locale.

- Impianti a fune e seggiovie.

- Attività scolastiche e formative professionali.

- Tirocini professionale.

- Funzioni religiose.

- Cimiteri.

L'ordinanza vale fino alla mezzanotte del 2 giugno, le multe saranno versate nel conto regionale per il contrasto al Coronavirus.

Inserita nell'ordinanza la flessibilità di ampliare orari e giorni di apertura delle attività.

Decade l'ordinanza che prevedeva la chiusura domenicale di supermercati e centri commerciali. «Sarebbe stata impugnabile»