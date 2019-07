Regione ad Ama, in 7 giorni Roma pulita

ST

(ANSA) - ROMA, 5 LUG -Entro 48 ore Ama dovra' provvedere all'immediata raccolta dei rifiuti e disinfezione vicino ai siti sensibili come ospedali, scuole, mercati e ristoranti. In una settimana l'intera citta' deve essere pulita. Questi i diktat temporali che la Regione Lazio impone ad Ama nell'ordinanza per risolvere la crisi dei rifiuti a Roma firmata stamattina dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti.