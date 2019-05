Puthenpurackal Nuovo Abate Silvsstrini

ME

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 30 MAG - Viene dall'India il nuovo Abate generale della congregazione dei monaci silvestrini eletto dai confratelli riuniti, per dieci giorni, nel monastero di Montefano a Fabriano (Ancona). Antony Puthenpurackal, monaco indiano dello stato del Kerala, 68 anni, è il secondo Abate generale non italiano in oltre sette secoli e mezzo dalla morte del fondatore San Silvestro Guzzolini da Osimo, avvenuta nel 1267. Succede a Michael Kelly, australiano, in carica da dodici anni. la scelta del nuovo Abate generale sembra essere in linea con la forte presenza della Congregazione nel sub-continente indiano. In Italia i silvestrini sono presenti a Monte Fano di Fabriano, a Bassano Romano nel Lazio e Giulianova in Abruzzo. Il quarto monastero italiano, quello di Matelica, è chiuso per i danni del terremoto del 2016. Altri monasteri sono presenti in Australia, Sri Lanka, Filippine, Stati Uniti, Congo e ben otto in India. Resterà in carica per 6 anni e guiderà la Congregazione da Santo Stefano del Cacco a Roma.